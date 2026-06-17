Численность специалистов на АЭС "Бушер" восстановится – Росатом

Глава Росатома сообщил об утверждении плана восстановления численности специалистов на атомной электростанции "Бушер" в Иране ввиду отсутствия динамики конфликта в регионе.

"Росатом" утвердил план по восстановлению численности специалистов на атомной электростанции в иранском Бушере, соответствующее заявление сделал глава корпорации Алексей Лихачев.

Об это он сообщил в ходе общения с представителями СМИ.

Как пояснил глава Лихачев, решение было принято ввиду заключения между Ираном и США меморандума о взаимопонимании, за которым последовало улучшение ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы видим отсутствие негативной динамики в ближневосточном конфликте, я на днях утвердил план восстановления численности на нашей стройке. Если события хуже не станут, вот в ближайшие недели мы начнём восстановление нашего персонала"

– Алексей Лихачев

Глава "Росатома" отметил, что проект АЭС "Бушер" остается приоритетным для корпорации.

Напомним, ранее Россия эвакуировала сотрудников станции из Ирана через Армению по причине эскалации в регионе.

В настоящее время из 639 сотрудников "Росатома" на территории Бушера осталось около 20 человек сотрудников "Росатома".