Вестник Кавказа

Пашинян озвучил планы по новому правительству

Пашинян озвучил планы по новому правительству
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился с журналистами своими планами по поводу формирования нового состава правительства после парламентских выборов.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, какие изменения он намерен внести в состав нового правительства Армении и будут ли они вноситься вообще.

"Не вижу необходимости в изменениях состава правительства: вице-премьеров и министров, и не планирую их"

– Никол Пашинян

В то же время, армянский лидер не исключил, что определенные изменения будут реализованы на иных уровнях исполнительной власти.

Напомним, что по итогам выборов в Национальное собрание Армении, которые состоялись 7 июня, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,83%. Теперь она может самостоятельно формировать правительство.

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