Англия, Хорватия и Гана вышли в плей-офф ЧМ-2026 из группы L

Сборная Англия вышла в 1/16 финала с первого места в группе L. В плей-офф также пробились Хорватия и Гана.

На чемпионате мира по футболу состоялись матчи 3-го тура группового этапа в квартете L.

В Ист-Ратерфорд сборная Англии обыграла команду со счетом 2:0 команду Панамы. Голами в составе победителей отметились полузащитник Джуд Беллингем (62-я минута) и нападающий Харри Кейн (67-я).

В параллельной встрече в Филадельфии встречались сборные Хорватии и Англии. У хорватов голы забили полузащитники Петар Сучич (31-я минута) и Никола Влашич (83-я). В составе Ганы голом отметился защитник Деррик Люккассен (73-я).

Первое место в группе L заняла Англия (7 очков). Второй финишировала Хорватия (6 очков). На третьей строчке расположилась Гана (4 очка), на четвертой – Панама (0 очков).

В плей-офф ЧМ-2026 из квартета L вышли сборные Англии, Хорватии и Ганы.

Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят сборные, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 8 лучших команд, финишировавших третьими.