Вестник Кавказа

В России учрежден Северо-Кавказский институт МВД

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Глава Кабинета министров РФ Михаил Мишустин учредил вуз для правоохранителей СКФО. Он будет готовить полицейских, повышать квалификацию силовиков и вести научную деятельность.

В России по решению правительства появился новый государственный вуз – Северо-Кавказский институт МВД РФ, который будет готовить профессиональные кадры правоохранителей для субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Соответствующий указ подписал глава российского Кабинета министров Михаил Мишустин.

"Создать федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации""

– указ Михаила Мишустина

В указе уточняется, что СКИ МВД РФ будет предоставлять учащимся обучение в рамках как среднего профессионального, так и высшего образования, повышать квалификацию правоохранителей и заниматься научными исследованиями.

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