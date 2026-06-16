В России учрежден Северо-Кавказский институт МВД

Глава Кабинета министров РФ Михаил Мишустин учредил вуз для правоохранителей СКФО. Он будет готовить полицейских, повышать квалификацию силовиков и вести научную деятельность.
В России по решению правительства появился новый государственный вуз – Северо-Кавказский институт МВД РФ, который будет готовить профессиональные кадры правоохранителей для субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
Соответствующий указ подписал глава российского Кабинета министров Михаил Мишустин.
"Создать федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации""
– указ Михаила Мишустина
В указе уточняется, что СКИ МВД РФ будет предоставлять учащимся обучение в рамках как среднего профессионального, так и высшего образования, повышать квалификацию правоохранителей и заниматься научными исследованиями.