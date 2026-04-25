МГУ им. Ломоносова вновь возглавил рейтинг лучших вузов России

Агентство RAEX представило ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России, в котором Московский государственный университет им. Ломоносова вновь занял лидирующую позицию.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занял первое место в ежегодном рейтинге 100 лучших вузов России, бессменно сохранив лидерство с 2012 года. Итоги исследования на форуме "Три миссии российского образования" представило рейтинговое агентство RAEX.

Второе и третье места сохранили МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московский физико-технический институт. Четвертая строчка осталась за Санкт-Петербургским государственным университетом, пятая — за Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ.

Высшая школа экономики поднялась на шестое место. Седьмую позицию занял МГИМО. РАНХиГС расположилась на восьмой строчке, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — на девятой. Финансовый университет при правительстве занял десятое место.

На 11-й позиции оказался Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина переместился на 12-е место, Томский политехнический университет — на 13-е, Университет ИТМО — на 15-е.

В Москве и Подмосковье находятся 38 участников рейтинга, а в Санкт-Петербурге 14. В список вошли 39 инженерно-технических вузов и 24 классических университета.

Итоговая оценка вузов в рейтинге на 50% зависит от качества образования, на 30% от востребованности выпускников работодателями и на 20% от научно-исследовательской деятельности. При составлении списка эксперты использовали 45 показателей.

В рейтинге стран БРИКС от Ассоциации составителей рейтингов вторым стал МГУ, третьим — СПбГУ, шестым — МФТИ, а восьмым — Высшая школа экономики. В исследовании Министерства труда и социальной защиты Высшая школа экономики лидирует по подготовке специалистов в сферах "Информатика и вычислительная техника" и "Экономика и управление", а Сургутский государственный университет — в области "Клиническая медицина".