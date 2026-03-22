Вестник Кавказа

Вертолет Saudi Aramco рухнул в Саудовской Аравии

Вертолет Saudi Aramco рухнул в Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти полтора десятка человек погибли в результате крушения вертолета в Саудовской Аравии. Он принадлежал компании Saudi Aramco.

В Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет энергетический компании Saudi Aramco. Об этом сообщил источник в Минэнерго королевства.

По данным государственного информагентства SPA, трагедия случилась в районе Рас-Танура. В результате крушения погибли почти полтора десятка человек.

"Вертолет, принадлежащий саудовской компании Aramco, разбился в районе Рас-Танура, погибли все 14 человек, находившиеся на борту"

– источник

Все погибшие – граждане Саудовской Аравии.

По факту произошедшего начато расследование, в ходе которого будут установлены причины авиакатастрофы.

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