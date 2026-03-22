Вертолет Saudi Aramco рухнул в Саудовской Аравии

Почти полтора десятка человек погибли в результате крушения вертолета в Саудовской Аравии. Он принадлежал компании Saudi Aramco.
В Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет энергетический компании Saudi Aramco. Об этом сообщил источник в Минэнерго королевства.
По данным государственного информагентства SPA, трагедия случилась в районе Рас-Танура. В результате крушения погибли почти полтора десятка человек.
"Вертолет, принадлежащий саудовской компании Aramco, разбился в районе Рас-Танура, погибли все 14 человек, находившиеся на борту"
– источник
Все погибшие – граждане Саудовской Аравии.
По факту произошедшего начато расследование, в ходе которого будут установлены причины авиакатастрофы.