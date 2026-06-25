Первый вице-премьер Азербайджана принял участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве

Очередное заседание Экономического совета СНГ состоялось в Москве – в нем принял участие первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов.

В российской столице сегодня было проведено 110-е заседание Экономического совета СНГ, такое сообщение опубликовано на сайте исполнительного комитета Содружества.

От Азербайджана на мероприятии присутствовал первый заместитель премьер-министра АР Ягуб Эюбов. Армению представлял постоянный полномочный представитель при уставных и других органах СНГ, посол в Беларуси Размик Хумарян.

В ходе заседания, которое было проведено в ограниченном формате, руководители делегаций поговорили об актуальных вопросах экономического сотрудничества в рамках Содружества. Кроме того, были рассмотрены определенные документы.

При этом участники встречи обратили особое внимание на показатели макроэкономического развития стран СНГ за прошлый год. Так, согласно предварительным расчетам, ВВП государств-участников Содружества увеличился на 2,1%. Общий уровень безработицы относительно минувшего года упал на 9%, до 3,6 млн человек, или 3,1% рабочей силы.

В ходе заседания было решено провести следующее заседание Экономического совета СНГ 11 сентября текущего года в Ашхабаде.