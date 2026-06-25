В Ормузском проливе атакован танкер

Снаряд попал в танкер в Ормузском проливе, что привело к повреждению мостика, говорится в сообщении UKMTO сегодня.

Координационный центр при ВМС Великобритании (UKMTO) проинформировал об ударе по танкеру в Ормузском проливе.

"UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан судна сообщил о попадании неопознанного снаряда, в результате чего был поврежден мостик танкера"

– UKMTO

Отмечается, что экипаж судна не пострадал. Информации об экологическом ущербе в результате повреждения танкера не поступало.

Морским судам следует соблюдать повышенную осторожность при прохождении пролива и информировать о любой подозрительной активности, добавили в UKMTO.

Обстоятельства произошедшего уточняются, начато расследование.