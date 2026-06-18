Астраханская область помогает Азербайджану отстраивать Карабах

Азербайджан и Астраханскую область связывают глубокие исторические, экономические, культурные и духовные связи, и ее поддержка восстановления Карабаха ведется от чистого сердца, заявил глава правительства области Денис Афанасьев.

Вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев проинспектировал строительство дошкольного образовательного учреждения в селе Махрузлу Губадлинского района, которое ведется при поддержке правительства Астраханской области, отметив: эта работа - проявление дружбы и гуманитарной солидарности, а не экономического интереса.

Азербайджан и Астраханскую область с давних пор связывают глубокие исторические, экономические, культурные и духовные связи, и именно поэтому губернатор Астраханской области предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву помочь стране в восстановлении освобожденных территорий, передает Caliber.az.

"Для нас главное - дружеские отношения и человеческая солидарность. Мы хотим, чтобы дети, которые будут посещать этот детский сад, знали, что он построен при участии Астраханской области, и помнили, что мы - друзья Азербайджана и всегда рядом с ним"

- Денис Афанасьев

Глава правительства области поблагодарил президента Азербайджана за поддержку инициативы присвоить детскому саду имя русского писателя Петра Петровича Ершова, отметив: это еще больше сблизит будущие поколения.

Народы России и Азербайджана объединяет множество общих духовных, культурных и исторических ценностей, которые необходимо передавать из поколения в поколение, отметил он.

Детский сад в селе Махрузлу Губадлинского района Азербайджана откроет свои двери для маленьких воспитанников уже в сентябре нынешнего 2026 года.