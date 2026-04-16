Отношения России и Азербайджана основаны на прочных традициях – Баку

Российско-азербайджанские отношения базируются на надежных традициях добрососедства и дружбы, развивать их помогает, по словам первого вице-спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова, межпарламентский диалог.

Связи между Москвой и Баку существуют на основе таких традиций, как добрососедство, дружба и сотрудничество, причем развиваются они при активном участии межпарламентского диалога, заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Али Ахмедов на 25-м заседании Межпарламентской комиссии Азербайджан-Россия, которое проходит в Баку.

Он отметил, что постоянные контакты на высоком уровне и интенсивное взаимодействие госструктур важны для укрепления двусторонних отношений, а Межпарламентская комиссия показала себя как эффективная площадка для развития постоянных контактов между парламента Азербайджана и России и парламентской дипломатии.

"Укрепление межпарламентских связей и обмен опытом способствуют повышению эффективности парламентской деятельности и дальнейшему развитию взаимодействия между нашими странами"

– Али Ахмедов

С российской стороны на заседании выступил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин. Он напомнил, что в России в этом году состоятся выборы в Государственную Думу.

"Рассчитываем, что депутаты Милли Меджлиса примут активное участие в мониторинге выборов в Государственную Думу"

– Андрей Яцкин

Напомним, что парламентские выборы в России назначены на 20 сентября 2026 года, голосование будет проходить на протяжении трех дней – с 18 по 20 сентября включительно.

Кроме того, Али Ахмедов поведал о неуклонно развивающемся сотрудничестве между Россией и Азербайджаном в гуманитарной сфере, указал, что оно приносить пользу обеим странам.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса рассказал, что двустороннее сотрудничество Москвы и Баку в науке, образовании и здравоохранении реализуется в том числе в таком важном направлении, как сотрудничество вузов, программы двойных дипломов и расширение возможностей обмена студентами.

При этом, обратил внимание он, особая работа ведется с филиалами российских вузов в Азербайджане: МГУ имени М.В. Ломоносова и Первый медицинский университет имени Сеченова. Али Ахмедов подчеркнул, что реализация подобных проектов укрепляет доверие между профессиональными сообществами и составляет прочную основу для дальнейшего развития партнерства между РФ и АР.

Москва заинтересована в связях с Баку

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущем состоянии российско-азербайджанских отношений и интересах Москвы по развитию союзнических связей с Баку.

"Фундамент современных российско-азербайджанских контактов — это Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанная 22 февраля 2022 года. Это базовый документ, где определены все важнейшие направления и принципы сотрудничества Москвы и Баку. Нынешний уровень контактов официальных представителей двух государств реализует те важнейшие цели и задачи, которые были определены президентом Владимиром Путиным и президентом Ильхамом Алиевым при подписании этой декларации", - прежде всего сказал он.

"Полагаю, все те проблемные вопросы, которые омрачали предшествующий период взаимоотношений, на сегодняшний день урегулированы. Если что-то еще осталось не урегулированным по отдельным направлениям, то благодаря политической воле двух лидеров и эти вопросы будут решены. Мы отмечаем последовательное развитие политических контактов России и Азербайджана и по парламентской, и по правительственной линии. Активно идет взаимодействие в экономической сфере. В целом, нынешний уровень отношений соответствует тому духу, который традиционно отличал контакты между Москвой и Баку", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Сегодня в Баку проводят встречу наши парламентарии, но контакты двух государств носят более широкий, всеобъемлющий характер. Помимо тех форматов, которые уже реализованы в политическом и экономическом сотрудничестве, включая межрегиональные бизнес-связи, нам надо активнее выходить на развитие экспертной дипломатии. Мозговые центры и аналитики имеют свободу в обсуждении и поиске оптимальных путей взаимодействия и в формулировании тех взаимно полезных инициатив, которые могут быть дальше переданы на рассмотрение в центры принятия решений. Я выступаю за максимальную интенсификацию этого трека в этом и следующем году", - сообщил главный редактор "Национальной обороны".

Интересы России в укреплении связей с Азербайджаном составляют целый спектр. "Это и прагматичное партнерство в экономике, где наиболее актуально участие российских компаний в проектах по восстановлению Карабахского экономического района АР. Там огромное поле возможностей для роста двусторонней кооперации. Есть потенциал в организации новых проектов в энергетической сфере и в сфере безопасности, особенно на Каспии. Россия и Азербайджан одинаково заинтересованы в том, чтобы регион Южного Кавказа и Прикаспия был спокойным, стабильным, прогнозируемым и защищенным от влияния внерегиональных игроков. Также нашим общим интересам соответствует прекращение военных учений с участием стран НАТО в Армении", - отметил Игорь Коротченко.

"У Азербайджана есть прекрасные инициативы по антиколониальной повестке, в частности, против неоколониальных практик Франции. Они заслуживают уважения и внимания. Я думаю, что по линии мозговых центров двух стран мы могли бы обсудить практические направления и реализацию данного трека", - добавил он.

"В основе интересов лежат экономические связи и увеличение взаимного товарооборота. Не менее важными являются вопросы устойчивой работы Международного транспортного коридора "Север-Юг", а именно западной ветки, которая проходит через территорию Азербайджана. Урегулирование кризиса вокруг Ирана и подписание мирных соглашений между Тегераном и Вашингтоном открывает окно возможностей для того, чтобы этот проект двигался вперед. Россия и Азербайджан одинаково заинтересованы в разблокировке транспортных коридоров в регионе, в том числе в скорейшем запуске Зангезурского коридора", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".

"Здоровое прагматичное сотрудничество, укрепление взаимодействия и интенсификация экспертных контактов между мозговыми центрами, как правительственными, так и неправительственными – те факторы, которые могут и будут играть важнейшую роль в дальнейшем стабильном и эффективном стратегическом партнерстве и союзничестве России и Азербайджана", - заключил Игорь Коротченко.