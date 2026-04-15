Россия и Азербайджан перевернули кризисную страницу

Процесс нормализации российско-азербайджанских отношений дошел накануне до логической точки: министерства иностранных дел Азербайджана и России опубликовали совместное заявление об урегулировании последствий крушения самолета Embraer 190 AZAL в декабре 2024 года.

Напомним, что инцидент, омрачивший отношения России и Азербайджана, произошел 25 декабря 2024 года, когда рейс из Баку в Грозный был поврежден в российском воздушном пространстве над Чечней и совершил жесткую посадку под Актау в Казахстане. Тогда погибли 39 из 67 человек на борту, включая 26 граждан Азербайджана, 7 граждан России и 6 граждан Казахстана.

"В соответствии с договоренностями президентов... стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос о выплате компенсаций", — говорится в заявлении МИДов двух стран от 15 апреля 2026 года. Стороны отметили, что сбой случился из-за "непреднамеренного срабатывания" ПВО. МИДы двух стран выразили соболезнования и уверенность в "прогрессивном развитии азербайджано-российских отношений".

Встреча в Душанбе

Стоит отметить, что начало процессу нормализации отношений Москвы и Баку положила встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе в октябре 2025 года. "Я бы сказал, что это, скорее всего, такой кризис эмоций был. Ну и понятно, почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета, пассажиров его", — заявил тогда Путин. Президент России также принес извинения за то, что трагедия произошла именно в российском небе.

Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за предоставленные подробные данные по расследованию. "Те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут позитивно восприняты", — отметил азербайджанский лидер, подчеркнув важность открытого диалога между главами государств.

Практическими признаками потепления отношений в прошлом октябре стало освобождения исполнительного директора "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора этого информагентства Евгения Белоусова. Со своей стороны, в России на свободу вышел владелец Алексеевского рынка в Воронеже Юсиф Халилов, обвиненный в даче крупной взятки.

Не так давно Владимир Путин подчеркнул исторические корни партнерства. 27 марта 2026 года на открытии театра в Дербенте он сказал: "Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия". "Эти две сцены — в Баку и в Дербенте — являются своего рода мостами между нашими культурами", — добавил он. Ильхам Алиев в тот же день отметил роль театра в сохранении азербайджанских ценностей в Дагестане.

Экономические связи

Политическая нормализация отразилась на экономике: сразу после октябрьской встречи в Душанбе наблюдался резкий всплеск деловой активности. Ключевой темой экономической повестки стало развитие Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". И это неудивительно, учитывая, что в ходе переговоров президенты поставили высокие цели по наращиванию грузоперевозок: запланировано, что пропускная способность железнодорожного сообщения в рамках "Север-Юга" составит от 15 до 30 млн т грузов в год.

Сегодня, недалеко от границ Азербайджана с Арменией и Ираном, в городе Зангилан состоялось 24-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сопредседатели комиссии — вице-премьер РФ Алексей Оверчук и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев — обсудили меры по дальнейшему увеличению грузопотока автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Особое внимание было уделено развитию портовой инфраструктуры и модернизации пунктов пропуска на границе. Стороны с удовлетворением отметили поступательный рост товарооборота и подчеркнули широкие возможности для реализации совместных инвестиционных проектов в промышленности и энергетике.

Заметных успехов стороны добились и в инвестиционной сфере. Общий объем российских инвестиций в Азербайджане составляет $10,7 млрд, а объем азербайджанских инвестиций в российской экономике достиг $1,2 млрд. Всего в Азербайджане зарегистрировано более 2100 коммерческих структур с российским капиталом. Эти цифры наглядно демонстрируют, что бизнес двух стран делает ставку на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство.

Иранский аспект

Стоит отметить, что сближению Баку и Москвы могла способствовать иранская война. Военный конфликт США и Израиля с Ираном создал прямую угрозу для тысяч граждан России и других стран, находившихся на территории Исламской Республики - и именно Азербайджан стал главным окном спасения для россиян. Власти республики пошли на принципиальный шаг, открыв для эвакуации пограничный переход "Астара", закрытый для индивидуального пересечения с 2020 года.

По данным на середину апреля, через территорию Азербайджана из Ирана были эвакуированы сотни российских граждан. "Азербайджан оказал значительную помощь в эвакуации граждан России из Ирана, предоставив возможность использовать пограничный переход "Астара"", — заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС. Всего через Азербайджан вывезено 384 россиянина.

Азербайджан также стал посредником для организации помощи Ирану. Россия направила в Иран многотонные партии гуманитарной помощи транзитом через азербайджанские территории. Грузовой поезд МЧС России с медикаментами и предметами первой необходимости весом более 300 т прибыл на станцию "Гарадаг" в Азербайджане, откуда на грузовиках ценный груз был доставлен в Иран. Гуманитарный мост, выстроенный Москвой и Баку, позволил смягчить последствия гуманитарной катастрофы в Иране и спасти жизни людей. Азербайджан и сам по согласованию с властями Ирана направил в Исламскую республику свыше 200 т гуманитарной помощи.

Алексей Оверчук высоко оценил роль Азербайджана в поддержке граждан РФ в Иране. "Хотел бы поблагодарить руководство Азербайджанской Республики и президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдаровича Алиева за содействие и помощь, оказанную при эвакуации из Исламской Республики Иран российских граждан и доставки российских гуманитарных грузов для иранского народа", - сказал он в Зангилане.

Азербайджан, Иран и Россия являются участниками проекта "Север-Юг". Удары США и Израиля по ИРИ наносят урон этому транспортному проекту. Россия и Азербайджан с самого начала конфликта заняли конструктивную позицию. Баку не стал эскалировать кризис после атаки иранских БПЛА на Нахчыван, а Москва призывала своих партнеров к сдержанности.

Новый этап

В общем и целом события последнего месяца, включая совместное заявление МИДов, заседание Межправкомиссии в Зангилане, участие Владимира Путина в открытии после ремонта Азербайджанского государственного драматического театра в Дербенте, эвакуацию россиян и Ирана через ирано-азербайджанскую границу и совместную работу двух стран по предоставлению гуманитарной помощи Исламской Республики свидетельствуют о полноценном завершении кризисного этапа в истории отношений Москвы и Баку. Как отметила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Стамбуле, теперь у России и Азербайджана появились новые возможности для развития и расширения сотрудничества.