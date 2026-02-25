Межправкомиссия России и Азербайджана посетила Зангилан

Сегодня в городе Зангилан в Азербайджане побывали участники 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

Делегация ознакомилась с проводимыми в Зангилане восстановительными и строительными работами. Гостям рассказали о восстановлении города, концепции "умного села", которая впервые используется в селе Агалы Зангиланского района, о текущей ситуации на освобожденных территориях.

Село Агалы построено с нуля с применением инновационных и энергоэффективных решений. Так, энергию населенному пункту обеспечивают три гидравлические турбины мощностью 212 кВт каждая на реке Хакари. Солнечные батареи мощностью 325 кВт установлены на крышах административных зданий. Инновации используются и в жилых домах в селе – комбинированные системы отопления, солнечные коллекторы и энергосберегающее оборудование.

В Агалы используется биологическая очистка сточных вод, что позволяет повторно использовать 41 тыс куб м технической воды ежегодно.

Кроме того, в селе работает высокоскоростная волоконно-оптическая сеть GPON. Имеются многофункциональные опоры освещения, оснащенные "умными" камерами видеонаблюдения, информационными табло, системами аудиооповещения, точками доступа Wi-Fi и автоматическими метеостанциями.