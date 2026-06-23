Россия направляет в Армению 700 т пшеницы через Азербайджан

Суммарный экспорт зерна из РФ в Армению по железной дороге через Азербайджан в июне составит не менее 2 тыс т – треть этого объема будет перевезена завтра.

Компания "Азербайджанские железные дороги" проинформировала о подготовке к транзиту новой партии пшеницы из России в Армению. Отправка партии запланирована на завтра.

Поезд из 11 вагонов поедет в Армению через Грузию от бакинской станции "Баладжары". Заявленный объем перевозки составляет порядка 700 т пшеницы.

Отметим, что Россия активно использует азербайджанский транзит для поставки товаров в Армению – ранее на этой неделе российские компании уже транспортировали на армянский рынок через Азербайджан и Грузию по железной дороге 10 вагонов с пшеницей. Неделю назад была совершена поставка пшеницы в 8 вагонах, а в начале июня – смешанная поставка пшеницы, ячменя и удобрений в 6 вагонах.

Таким образом, в июне Россия экспортирует в Армению через Азербайджан порядка 2 тыс т пшеницы.