Переговоры США и Ирана не должны быть сорваны – посол

Посол РФ в Анкаре заявил о том, что и Россия, и Турция выступают за развитие американо-иранского диалога. Переговорный процесс не должен никто сорвать, почеркнул он.

Россия, как и Турция, считает, что никому нельзя позволить сорвать процесс заключения сделки между США и Ираном, сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.

Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу CNN-türk.

"Продолжающиеся контакты носят достаточно сложный характер. Как и Турция, мы считаем, что нельзя позволить кому-либо сорвать переговоры и возможность обеспечить более прочный и долгосрочный мир"

– Сергей Вершинин

Посол отметил, что Москва и Анкара совпадают во взглядах и в том, что считают необходимым, чтобы окончательное урегулирование было долгосрочным, справедливым и честным.

Также Вершинин снова озвучил мнение Москвы относительно конфликта США и Ирана.

"Российская сторона четко выразила свою позицию в том, что касается происходящего с конца февраля, и из Москвы, и на международных форумах, включая ООН"

– Сергей Вершинин

По его словам, РФ изначально выступала за урегулирование, поскольку эскалация на Ближнем Востоке принесла большие разрушения и в Иране, и в странах региона.

Особенно отметил он и факт того, что Россия считает недопустимыми удары по гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива.

"Без коллективной безопасности, которая бы включала в себя все страны региона, арабские страны и Иран, под гарантии, которые были бы очень весомы и внушительны, настоящего мира в регионе не построить"

– Сергей Вершинин

Посол заявил, что конфликт Ирана с США должен найти свое долгосрочное справедливое решение.