Ушел из жизни экс-министр обороны РФ Сергей Иванов

Сегодня стало известно о смерти Сергея Иванова, который возглавлял Минобороны России с 2001 по 2007 годы. Иванов также занимал ряд других важных постов.

Не стало Сергея Иванова, который возглавлял оборонное ведомство России в 2000-х годах. Информацию о смерти сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.

"Для Единой Лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чье имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями"

– пресс-служба

Сергей Иванов родился в 1953 году. Карьерный путь Иванова начался в КГБ, в 1998 году он получил пост замдиректора ФСБ, а в 1999 году – секретаря Совбеза России.

Оборонное ведомство России возглавил в 2001 году и занимал эту должность до 2007 года. В 2008 стал замглавы правительства РФ, с 2011 по 2016 год возглавлял Администрацию президента. Последнее назначение Иванова – специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этой должности Сергей Иванов трудился около 10 лет, уйдя в отставку в начале этого года. Иванов также был почетным президентом Единой лиги ВТБ.