Вестник Кавказа

В архиве Минобороны России найдены уникальные фотографии

В архиве Минобороны России найдены уникальные фотографии
© Фото: пресс-служба главы и правительства Северной Осетии
Центральный архив министерства обороны России продолжает раскрывать свои закрома – здесь обнаружили нигде никогда ранее не публиковавшиеся фото героя испанской войны, Героя СССР, знаменитого осетинского разведчика Хаджи-Умара Мамсурова.

Своей важнейшей для Северной Осетии находкой поделилась генеалог, военный исследователь Алина Акоефф – она обнаружила в архиве российского оборонного ведомства никогда ранее не публиковавшиеся фотографии участника испанской войны, Героя Советского Союза Хаджи-Умара Мамсурова, написал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Мы с Алиной давно знакомы – знаю, какой это неравнодушный и въедливый человек! Так вот она, работая над боевым путем офицера-осетина, который служил во 2 гвардейской кавалерийской дивизии – а ею и командовал какое-то время Хаджи-Умар Мамсуров, и обнаружила удивительные фотосвидетельства"

- Сергей Меняйло

Это – любительские снимки, чудом попавшие в фонды этой части, их целый фотоальбом, в котором не только фото Героя СССР, но и огромное количество фотокарточек солдат и сержантов - больше 300, написал глава республики.

После праздников власти Северной Осетии начнут переговоры с архивом о полноценном сканировании всего альбома - республика направит запрос на получение цифровых копий снимков легендарного разведчика, и в случае положительного решения копии его фотографий пополнят его дом-музей в Ольгинском, добавил Сергей Меняйло.

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