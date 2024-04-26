Северную Осетию озеленили перед Днем Победы

В Северной Осетии прошла акция по озеленению. Были высажено около 50 тыс саженцев дуба, клена и ясеня.

Северная Осетия реализует акций стала инициатива под названием «Сад памяти», в рамках которой в этой весной было высажено более 50 тыс саженцев дуба, клена и ясеня.

«Накануне Дня Победы в Северной Осетии высадили более 50 000 саженцев в рамках акции „Сад памяти“. Северная Осетия продолжила традиционную акцию с целью высадки „зеленых памятников“ в честь героев, защищавших и защищающих Родину. <> Весь апрель лесоводы и волонтеры сажали саженцы дуба красного, ясеня обыкновенного и клена»

– пресс-служба Минприроды республики.

Зачем проводить акцию «Сад памяти»?

Акция «Сад памяти» имеет не только символическое значение, но и практическую пользу для окружающей среды. Посадка новых деревьев способствует увеличению зеленых зон, улучшению качества воздуха и созданию благоприятной экологической обстановки. Кроме того, деревья абсорбируют углекислый газ, что положительно влияет на климат и помогает бороться с изменением климата.

Как каждый житель может внести свой вклад?

Участие в подобных акциях не только важно для сохранения природы, но и дает возможность каждому жителю внести свой вклад в улучшение экологической ситуации. Кроме того, посадка деревьев может стать замечательным способом почтить память ушедших близких и создать своего рода «сад памяти», который будет радовать глаз и украшать окружающую среду.