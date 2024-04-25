На Ставрополье возьмутся за восстановление лесополос

На Ставрополье проходит комплекс мероприятий по восстановлению лесополос. В настоящее время уже было воссоздано порядка 100 тыс га полос.

Глава Ставрополья поручил подготовить комплекс мер по воссозданию лесополос. Сейчас уже было обследовано порядка 100 тыс га полос. Половина находится в краевой собственности.

«Поставил задачу обязательно предусмотреть локализацию производства посадочного материала на Ставрополье»

– глава региона

Какие преимущества принесет воссоздание лесополос?

Воссоздание лесополос позволит значительно улучшить экологическую обстановку в регионе. Защита почвы от эрозии, создание благоприятных условий для растительности, снижение ветровой нагрузки – все это поможет сохранить природные ресурсы и обогатить биоразнообразие. Кроме того, лесополосы способствуют созданию зеленых коридоров для животных, что содействует сохранению мест обитания различных видов.

Инициатива по воссозданию лесополос в Ставрополье – это шаг к сохранению окружающей среды, созданию благоприятных условий для животных и растений, а также к улучшению общего экологического состояния региона.