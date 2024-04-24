Вестник Кавказа

На Ставрополье завершился фестиваль "Российская школьная весна"

На Ставрополье завершился фестиваль "Российская школьная весна"
© Фото: Управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья
В Ставрополе сегодня подвели итоги молодежного фестиваля "Русская школьная весна" – Гран-при фестиваля получил Ставропольский край, а лучшей региональной программой стали "Два берега" ребят из Санкт-Петербурга.

Жюри фестиваля "Российская школьная весна", в эти дни проходившего на Ставрополье, сегодня подвело его итоги - Гран-при фестиваля получил Ставропольский край.

А вот самой лучшей региональной программой строгие судьи назвали признали программу "Два берега", которую привезли на фестиваль ребята из Санкт-Петербурга, передает "АиФ-Ставрополье".

Всем зрителям и участникам фестиваля очень понравилось выступление волгоградских школьников, которое было названо лучшим в номинации "Оригинальный жанр". Всего было отмечено призами 220 лауреатов и победителей фестиваля.

Напомним, "Российская школьная весна" стартовала в Ставрополе на площади Ленина 28 апреля большим концертом, режиссером которого стал москвич Сергей Харин. Каждый день вечером в городе проходили концерты звезд и встречи. 

Больше всего участникам и гостям фестиваля запомнилось зажигательное выступление киргизского тик-токера Амирчика, который собрал полную площадь гостей и жителей Ставрополя.

Впрочем, останавливаться на этом Ставрополь не планирует - в июне он примет целую серию молодежных форумов, впервые в краевой столице пройдет "Студенческая весна" учащихся колледжей страны.

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