Представлен шорт-лист фестиваля «Кинокавказ-2024»

Был опубликован шорт-лист фестиваля «Кинокавказ-2024». В него вошли работы представителей 17 регионов России и пяти стран. Эти проекты станут участниками конкурсного показа.

Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ» в Нальчике - это яркое событие, которое объединяет молодых кинематографистов со всего региона и других государств. Оргкомитет фестиваля опубликовал шорт-лист конкурсных работ, подготовленных участниками.

Отметим, что шорт-лист – это отборочный список лучших работ, которые прошли первичное отборочное испытание и получили шанс побороться за победу в конкурсе. Для участников фестиваля попадание в шорт-лист является признанием их творческого потенциала и качества работ.

«Претендентами были более 300 молодых кинематографистов из 41 региона России (60 городов) и 15 зарубежных стран. В шорт-лист отборочной комиссией включены фильмы представителей 17 регионов России и 5 стран (Латвия, Киргизия, Иран, Узбекистан и Великобритания). Проекты, представленные в коротком списке, допущены к конкурсному показу»

– пресс-служба конкурса.

Среди работ, попавших в шорт-лист фестиваля «Кинокавказ», можно встретить самые разные жанры и тематики. От драм и комедий до документальных фильмов и экспериментальной кинематографии.