Нальчик примет молодежный фестиваль "Кинокавказ-2024"

В мае в Нальчике пройдет фестиваль молодежного кино "Кинокавказ-2024". На фестивали будут представлены короткометражки, мультфильмы, а также документальные ленты и социально значимые ролики.

Весной Нальчик на несколько дней превратится в кинематографическую столицу Северного Кавказа – здесь пройдет молодежный кинофестиваль.

В рамках "Кинокавказа-2024" молодые режиссеры представят короткометражки, мультфильмы, а также документальные ленты и социально значимые ролики.

По словам продюсера мероприятия, в настоящее время подано уже более двухсот заявок, в том числе от зарубежных кинематографистов.

"К настоящему моменту более 200 претендентов из 37 регионов России, а также 10 зарубежных государств заявили о стремлении продемонстрировать свои фильмы на самом высокогорном молодежном кинофоруме нашей страны"

– Артем Челикин

Помимо просмотров, в рамках кинофестиваля будут проводиться мастер-классы, творческие встречи, лекции и круглые столы.

Цель фестиваля – сохранить и приумножить традиции в области искусства кино на Северном Кавказе, а также придать импульс развитию местного киносообщества.