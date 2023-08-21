Новый кинофильм стал стимулом турпоезок по Дагестану

Вышедший на российские экраны художественный фильм "Бременские музыканты" неожиданно стал еще одним фактором, который привлек гостей в Дагестан.

Новый кинофильм "Бременские музыканты", уже вышедший на большие киноэкраны страны и собравший в прокате 2 млрд рублей, неожиданно стал драйвером туризма – его съемки проходили в живописных горах Дагестана, и туристы начали интенсивно бронировать отдых в этом регионе.

В кадрах картины появляется бархан Сары-Кум - одна из самых крупных пустынь в Европе, а место очень узнаваемое, особенно для тех путешественников, кто уже приезжал сюда из Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает "АиФ-Дагестан".

Очень узнаваем в кинофильме и Сулакский каньон, да и Король в фильме по мотивам сказки братьев Гримм живет вовсе не в Бремене, а в Махачкале, а его замок стоит на берегу Каспийского моря.

Поэтому неудивительно, что число туристов, посетивших Дагестан за последний год выросло на 13% и составило 1,3 млн человек, а в новом 2024 году, судя по всему, станет еще больше.