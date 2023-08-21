Сулакский каньон в Дагестане: рай для приключенческого туризма

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самый глубокий каньон Европы стал самой популярной природной достопримечательностью Дагестана, и точно не уступает по зрелищности своим заграничным собратьям. Его воспевали в своих произведениях Лев Толстой, Лермонтов, Полежаев и Дюма. Он упоминаются в описаниях событий времен Кавказской войны 1817-1864 годов.

Сулакский каньон в цифрах

В 100 км от Махачкалы, в долине реки Сулак, расположен каньон протяженностью 53 км. Его глубина 1920 метров, что на 620 метров глубже каньона реки Тара в Черногории и на 63 метра глубже Большого каньона в США. Сулакский каньон тянется к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак.

Сулакский каньон для ученых

Сулакский каньон - поле деятельности для ученых. Здесь сохранились крупнейшие в РФ гнездовые поселения редких, занесенных в Красную книгу, грифовых птиц: белоголовых сипов, черных грифов и стервятников. Сохранились эндемичные, редкие и малоизученные виды растений, например, эспарцет рогатый. На поверхность земли выходят отложения мелового, юрского и третичного периодов, в них нередко обнаруживаются древние окаменелости.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сулакский каньон для туристов

Живописные горные пейзажи, поросшие зеленью отвесные скалы, изумрудного цвета вода, парящие в небе орлы. На крутых склонах можно увидеть ловко передвигающихся по скалам горных коз, видны очертания стоящих один над другим старых домов.

Каждый год только за три летних месяца каньон посещают около 150 тыс. человек. По исследованию компании МТС, проведенному в июле этого года, Дагестан стал вторым после Алтая регионом приключенческого туризма. При этом топ самых посещаемых достопримечательностей среди всех попавших в рейтинг локаций возглавили Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чиркейское водохранилище для рыбаков

Находящееся рядом с Сулакским каньоном крупнейшее в Дагестане Чиркейское водохранилище, образованное здесь после строительства в 1970-х годах одноименной ГЭС мощностью 1000 МВт. На берегу водоема расположен поселок городского типа Дубки, построенный для гидростроителей.

В поселке делает остановку общественный транспорт, на котором можно приехать на каньон, есть гостиница, можно снять жилье в частном секторе. Последнее привлекательно для любителей рыбной ловли. Здесь водятся окунь, карась, сазан или даже форель. По дороге к водохранилищу вы проедете самый крупный в России Гимринский автомобильный тоннель длиной 4303 метра.

Смотровые площадки

В районе каньона создана туристическая инфраструктура. Организованы смотровые площадки. На них всегда много желающих пофотографировать и сделать селфи на фоне впечатляющих пейзажей. Из обустроенных и наиболее панорамных смотровых площадок можно выделить две:

одна в районе поселка Дубки,

другая на "Подкове" - месте, где река образует излучину, напоминающую подкову.

Прогулка на катере

Особенно популярны у туристов прогулки на катерах. Можно с нового ракурса увидеть каньон, заехать в самые потаенные его уголки, ощутить первозданность природы и бодрящую свежесть реки. При этом "капитаны" судов стараются обеспечить пассажирам как можно больше острых ощущений: развивают скорость, совершают крутые виражи, иногда забрызгивая пассажиров водой, это вызывает у последних особый восторг.

Но если вы не хотите более спокойную прогулку, то лучше обговорить заранее. Прогулки на катере стоят от 6000 рублей за лодку, включая трансфер к ней. Особенно зрелищной будет поездка, если вы отправитесь из села Зубутли. Вы окажетесь в довольно узкой и глубокой части каньона, на вашем пути попадутся множество водопадов, которые льются с покрытой мхом отвесной стены в реку, разбиваясь на множество ручейков и образуя на солнце круги радуги.

Любителям адреналина

Любителей экстремальных аттракционов ждут организованные над ущельем каньона

прыжки с тарзанки,

зиплайны,

качели над обрывом,

подвесные мосты через пропасть.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все это обычно пользуются здесь большой популярностью и проводится под контролем опытных инструкторов и ассистентов, с обязательным инструктажем по технике безопасности, в специальном альпинистском снаряжении. Персонал всегда добрым юмором и прибаутками поможет вам преодолеть волнение перед прыжком.

"Главрыба"

После всех этих мероприятий вы наверняка почувствуете легкую усталость и завидный аппетит. Рядом с селом Ново-Зубутли, вблизи каньона создан комплекс отдыха "Главрыба" с колесом обозрения, зоопарком, детским городком. Имеется также пруд с форелевым хозяйством. Тут же находятся гостевые дома, кофейня, суши-бар, ресторан со свежей рыбой, где можно также попробовать вкусные и сочные чуду, ботишал и многое другое.

Как добраться?

Дорога к каньону из Махачкалы проходит через Кизилюрт, будь то в составе в составе групповой или индивидуальной экскурсии, на такси, на своем автомобиле, либо на общественном транспорте. На последнем можно доехать до поселка Дубки. На такси или автомобиле можно проехать дальше, до "Главрыбы".