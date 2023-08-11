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Европа впервые узнала о бархане Сары-кум благодаря Александру Дюма. Есть множество легенд о его появлении, однако сегодня это одна из главных достопримечательностей Дагестана, которая пользуется спросом среди путешественников.

Бархан Сары-кум – крупнейший в Европе и второй по величине в мире песчаный бархан. Он уступает своему коллеге из Сахары – «Большому эргу». Его протяженность - 12 км, ширина – порядка 4 км, а высота – свыше 250 м. В переводе с кумыкского Сары-кум переводится как «желтый песок».

Чем славится бархан Сары-кум?

Впервые бархан упоминается в работе Александра Дюма «Кавказ от Прометея до Шамиля», хотя местные жители знали о нем давно. Но благодаря французскому писателю о Бархане узнали и в Европе.

Происхождение Сары-кума овеяно легендами: если в одной из них юноши сражались за сердце девушки и в знак любви образуют песчаную гору, то в другой бархан был создан воинами, шедшими воевать против монголо-татар. Есть также рассказ о том, что бархан – место захоронения великана или жены одного из ханов.

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Тем не менее, по мнению ученых, бархан Сары-кум образовался в результате дующего ветра, который на протяжении миллионов лет выдул песок на место, где сейчас он находится.

На песчаном бархане проживают свыше тысячи видов разных фаун. Тут можно встретить дневных и ночных бабочек, редчайших животных, занесенных в Красную книгу – черного аиста, беркута, стервятника, змееяда и многих других.

Эти животные вряд ли можно встретить в туристической зоне, но любителям пройтись по бархану все равно нужно быть осторожно, поскольку Бархан – дом гюрзы и многих других змей.

Стоит добавить, что именно на бархане закапывали Саида из «Белого солнца пустыни».

Где расположен?

Бархан Сары-кум находится на территории Дагестанского заповедника в 18 км от Махачкалы. Недалеко от него течет река Шура-озень, за которой был поселок Кумторкала, исчезнувший после сильного землетрясения в 1970 году.

Жителей этого села переселили другое место – поселок Коркмаскала, который находится в 2 км от Сары-кума. Свое название поселок получил в честь дагестанского революционного деятеля Джелал-эд-Дина Коркмасова.

Как добраться до бархана?

Не заметить Бархан очень сложно, так как его масштабы видны невооруженным глазом. Поэтому турист может до него добраться как на своей машине, так и на пригородной маршрутке.

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Поскольку общественный транспорт не доезжает до Сары-кума, то в таком случае следует воспользоваться услугами таксистов, которые довезут до места назначения.

Помимо своей машины и общественного транспорта, бархан Сары-кум входит в экскурсионную программу на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС.

Стоимость посещения

Вход на территорию заповедника платный, поэтому пройтись по песку бархана или сделать хорошие фотографии будет стоить 50 рублей. При этом можно сделать это бесплатно, но только в том случае, если «зайца» не обнаружат.

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Штраф за нелегальное проникновение на территорию составляет 128 рублей. Рядом с барханом есть и Музей природы, посещение которого стоит 100 рублей.

Если туристы хотят остаться и провести ночь в пустыне, то недалеко от бархана есть домики для ночлега, которые можно арендовать за отдельную плату.