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Мусорный полигон у бархана Сарыкум продолжат строить

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© Фото: pexels, Greg Gulik
Рядом с крупнейшим в Европе песчаным барханом на территории Дагестане появится мусорный полигон. Ранее стройка останавливалась, но теперь застройщик получил требуемые документы.

Протесты активистов не смогли защитить бархан Сарыкум в Дагестане - поблизости вырастет мусорный полигон. Застройщик получил необходимые документы.

"Заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по строительству трех полигонов для размещения отходов в республике, в том числе в Кумторкалинском районе, получено. Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы установлено соответствие всей представленной документации требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Строительство объекта возобновлено"

– Минприроды Дагестана

Уникальный бархан  - самый крупный на европейской территории - находится в Кумторкалинском районе республики. Ранее стройка полигона для мусора была приостановлена, причиной стали не только акции экоактивистов и местных жителей, но и требование Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры, так как застройщик не имел нужной документации.

Теперь в Дагестане активизируется возведение мусорных полигонов, помимо объекта возле песчаного бархана, будут построены полигоны в Хасавюртовском и Дербентском районах, передает ТАСС.

Бархан Сарыкум пытаются сделать мусорным полигоном в Дагестане 

Бархан Сарыкум пытаются сделать мусорным полигоном в Дагестане 

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