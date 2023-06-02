Бархан Сарыкум пытаются сделать мусорным полигоном в Дагестане 

В Кумторкалинском районе Дагестана остановили возведение мусорного полигона - у подрядчика не оказалось необходимой экологической документации. Стройка остановлена по требованию Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры.
"Генеральным заказчиком ООО "Республиканский экологический оператор» заключен договор на строительство мусорного полигона с предприятием подрядчиком, которое приступило к работам до получения всей необходимой экологической документации. <> По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работы приостановлены"
– старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева
В настоящее время проект строительства мусорного полигона проходит государственную экологическую экспертизу.
Ранее в сети появилось видео, в котором местные жители требуют остановить создание полигона в этом районе из-за близости знаменитого бархана. Сарыкум - крупнейший песчаный бархан в Европе, место обитания редких видов животных.