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Бархан Сарыкум пытаются сделать мусорным полигоном в Дагестане 

Бархан Сарыкум пытаются сделать мусорным полигоном в Дагестане 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Строительство мусорного полигона неподалеку от уникального песчаного бархана Сарыкум в Дагестане приостановлено после обращения экоактивистов. Однако стройка может возобновиться.

В Кумторкалинском районе Дагестана остановили возведение мусорного полигона - у подрядчика не оказалось необходимой экологической документации. Стройка остановлена по требованию Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. 

"Генеральным заказчиком ООО "Республиканский экологический оператор» заключен договор на строительство мусорного полигона с предприятием подрядчиком, которое приступило к работам до получения всей необходимой экологической документации. <> По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работы приостановлены"

– старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева 

В настоящее время проект строительства мусорного полигона проходит государственную экологическую экспертизу. 

Ранее в сети появилось видео, в котором местные жители требуют остановить создание полигона в этом районе из-за близости знаменитого бархана. Сарыкум - крупнейший песчаный бархан в Европе, место обитания редких видов животных.

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