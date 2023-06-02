Бархан Сарыкум пытаются сделать мусорным полигоном в Дагестане 

Опубликовано: 2:36, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строительство мусорного полигона неподалеку от уникального песчаного бархана Сарыкум в Дагестане приостановлено после обращения экоактивистов. Однако стройка может возобновиться.

В Кумторкалинском районе Дагестана остановили возведение мусорного полигона - у подрядчика не оказалось необходимой экологической документации. Стройка остановлена по требованию Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры.

"Генеральным заказчиком ООО "Республиканский экологический оператор» заключен договор на строительство мусорного полигона с предприятием подрядчиком, которое приступило к работам до получения всей необходимой экологической документации. <> По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования работы приостановлены"

– старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора Мария Едрышева

В настоящее время проект строительства мусорного полигона проходит государственную экологическую экспертизу.

Ранее в сети появилось видео, в котором местные жители требуют остановить создание полигона в этом районе из-за близости знаменитого бархана. Сарыкум - крупнейший песчаный бархан в Европе, место обитания редких видов животных.