Опубликовано: 12:30, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эмин Агаларов готовит открытие ресторана азербайджанской кухни в Дербенте. Также бизнесмен планирует возвести курортную инфраструктуру в Дагестане.

Глава компании Agalarov Development Эмин Агаларов планирует построить в Дагестане курортный комплекс. Он заявил, что намерен этим летом открыть в Дербенте ресторан азербайджанской кухни.

Как сообщает РИА Недвижимость, в ходе недавнего визита в российский регион Агаларов заговорил о возможности возведения на территории республики курортного жилья и сопутствующей инфраструктуры.

Он отметил, что Дагестан обладает хорошими пляжами, но курортная инфраструктура хромает. Агаларов выразил готовность построить в республике недвижимость для отдыха.

По словам предпринимателя, этим летом в Дербенте планируется открыть ресторан азербайджанской кухни.