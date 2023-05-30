Эмин Агаларов готовит открытие ресторана азербайджанской кухни в Дербенте. Также бизнесмен планирует возвести курортную инфраструктуру в Дагестане.
Глава компании Agalarov Development Эмин Агаларов планирует построить в Дагестане курортный комплекс. Он заявил, что намерен этим летом открыть в Дербенте ресторан азербайджанской кухни.
Как сообщает РИА Недвижимость, в ходе недавнего визита в российский регион Агаларов заговорил о возможности возведения на территории республики курортного жилья и сопутствующей инфраструктуры.
Он отметил, что Дагестан обладает хорошими пляжами, но курортная инфраструктура хромает. Агаларов выразил готовность построить в республике недвижимость для отдыха.
По словам предпринимателя, этим летом в Дербенте планируется открыть ресторан азербайджанской кухни.