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Меликов выступил за возрождение аула-призрака в Дагестане

Меликов выступил за возрождение аула-призрака в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сергей Меликов поддержал возрождение дагестанского села Гамсутль. Ранее выходцы из высокогорного населенного пункта захотели вернуть аулу-призраку жизнь.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поддержал инициативу выходцев из высокогорного и заброшенного села Гамсутль вернуть населенному пункту жизнь, пишет пресс-служба главы региона.

Ранее выходцы из Гамсутля заявили о своем намерении возродить село, который на протяжении нескольких лет называют аулом-призраком. Сегодня высокогорный населенный пункт пользуется популярностью среди туристов.

Меликов сообщил, что не видит ничего плохого в инициативе выходцев из села в Гунибском районе. Он предложил им организовать необходимые условия, которые позволят вернуть в Гамсутль жизнь.

"Они должны зарегистрировать объекты торговли или услуг в налоговой. Пусть прибыль получают жители, которые вложили свои средства, а налоги пойдут на развитие самого района"

- Сергей Меликов

Также глава Дагестана отметил, что в Гамсутле следует открыть музей под открытым небом. Для этого он дал соответствующее поручение.

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