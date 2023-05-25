Опубликовано: 13:57, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Находящееся в Дагестане Чиркейское водохранилище столкнулось с мусорным коллапсом. Отходы скопились после дождей, которые смыли весь мусор с гор.

Чиркейское водохранилище, расположенное на территории Дагестана, переживает мусорный коллапс, Сообщает пресс-служба организации "Народный фронт".

Там отметили, что мусорные острова появились в водах водохранилища после того, как дожди смыли все грязевые отходы с гор. В организации заявили, что данная проблема взволновала владельцев катеров.

В Народном фронте подчеркнули, что неоднократно обращались к местному руководству с данной проблемой, однако в настоящее время она так и не нашла своего решения.