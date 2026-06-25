Вестник Кавказа

США ответно ударили по Ирану

США ответно ударили по Ирану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские военные нанесли удар по иранским объектам. В CENTCOM уточнили, что атака была ответной.

ВС США атаковали ряд военных объектов Ирана, такое заявление распространило Центральное командование ВС США, подтвердив распространенные ранее сообщения СМИ.

В сообщении уточняется, что удар был нанесен в качестве ответной меры.

"Двадцать шестого июня силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив"

– CENTCOM

В заявлении командования также отмечено, что атака была совершена американским самолетом. Его целями стали иранские объекты, где хранятся ракеты и беспилотники, а также береговые радары.

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