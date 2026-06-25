США ответно ударили по Ирану

Американские военные нанесли удар по иранским объектам. В CENTCOM уточнили, что атака была ответной.
ВС США атаковали ряд военных объектов Ирана, такое заявление распространило Центральное командование ВС США, подтвердив распространенные ранее сообщения СМИ.
В сообщении уточняется, что удар был нанесен в качестве ответной меры.
"Двадцать шестого июня силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив"
– CENTCOM
В заявлении командования также отмечено, что атака была совершена американским самолетом. Его целями стали иранские объекты, где хранятся ракеты и беспилотники, а также береговые радары.