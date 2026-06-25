Россияне не заметят отсутствия армянской рыбы на прилавках

В Рыбном союзе сообщили, что последствия для российского рынка от полной остановки закупок форели у Армении будут минимальными, а цены не изменятся. На Армению по итогам прошлого года пришлось 7% всей форели на российском рынке.

Перебоев с рыбой в России на фоне приостановки ввоза продукции армянских производителей не ожидается, предложение на рынке останется стабильным за счет диверсификации РФ импорта форели, следует из сообщения Рыбного союза.

"Широкая диверсификация внешних источников поставок форели в сочетании с устойчивым развитием российского форелеводства смогут обеспечить стабильность объемов предложения и минимизировать последствия прекращения поставок из Армении для российского потребителя"

– Рыбный союз

Форель – основой вид рыбы, который Россия приобретала у Армении. В прошлом году 7% всей форели на российском рынке приходилось на Армению. Другие крупные поставщики форели в Россию – Турция, Китай, Иран, небольшие партии поступают также из Беларуси, Грузии, Казахстана и Кыргызстана.

"Наращивание поставок форели из других стран (Турция, Китай, Иран, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Грузия), а также рост выпуска продукции российских форелеводческих хозяйств позволят избежать роста цен на форель"

– Рыбный союз

За первые пять месяцев этого года из Армении в РФ поступило 3 тыс т рыбы, что превысило прошлогодний уровень и составило 10% от всего импорта форели. При это армянская рыбная продукция по итогу 2025 года составила 1% от всего российского импорта рыбы и морепродуктов.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор приостановил поставку в Россию рыбной продукции со всех предприятий Армении в связи с наличием системных нарушений.