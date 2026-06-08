Россия поставила на стоп всю рыбу из Армении

Поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении приостановлены Россельхознадзором. Ранее возможность продолжать поставки рыбы в РФ сохраняли две компании.

РФ ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении, проинформировали в Россельхознадзоре.

Ранее два предприятия имели возможность продолжать экспорт, теперь ограничения были расширены и затронули всех армянских поставщиков рыбы.

Россельхознадзор ранее на фоне выявления системных нарушений просил Армению временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс", которые участвовали в инспекции. В их отношении действовал режим усиленного лабораторного контроля. Теперь они также попали под ограничение.

"Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий"

– Россельхознадзор

На данный момент приостановлена сертификация всех армянских производителей рыбы. В Россельхознадзор уточнили, что взаимодействие с армянской стороной по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для экспорта в РФ, продолжается, передает ТАСС.