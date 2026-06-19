Вестник Кавказа

ЕС продлил экономические санкции против РФ на год

ЕС продлил экономические санкции против РФ на год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз на год продлил экономические санкции против России. Ограничения будут действовать до конца июля следующего года.

Власти Евросоюза приняли решение на год продлить экономические рестрикции против России. Санкции будут действовать до 31 июля 2027 года. 

Решение было принято на заседании Совета ЕС, которое состоялось 18-19 июня. 

Экономические ограничения Брюсселя вступили в силу в 2014 году, с той поры санкции постоянно расширялись. Сейчас рестрикции охватывают топливно-энергетический сектор, финансы, торговлю, организации. 

Отметим, что с 2027 года ЕС полностью откажется от российского газа. В этом году утвержден отказ от трубопроводного газа и СПГ по краткосрочным контрактам.

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