В Кремле высоко оценили усилия США по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что Москва ценит стремление Вашингтона содействовать украинскому урегулированию и особенно отметил роль американского лидера в этом процессе.

Россия высоко ценит усилия Соединенных Штатов в качестве посредников по урегулированию украинского конфликта, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы.

"Эти усилия (США - ред.) по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования - мы весьма признательны и высоко их оцениванием"

— Дмитрий Песков

Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Москва признательна и лично главе Соединенных Штатов Дональду Трампу и его роли в процессе урегулирования.

Так он прокомментировал недавние заявления Трампа о том, что после заключения сделки с Ираном он намерен плотно заняться разрешением конфликта между РФ и Украиной.

Кроме того, Песков отметил, что российская сторона ожидает продолжения диалога с американскими переговорщиками.

В то же время он сообщил, что дата следующего визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Россию еще согласуется.