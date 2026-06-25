ЧМ-2026: Франция и Сенегал завершили групповой этап разгромными победами

На ЧМ-2026 состоялись заключительные матчи в группе I. В Фоксборо встречались сборные Норвегии и Франции, а в Торонтно команда Сенегала играла с Ираком.

На чемпионате мира по футболу завершились матчи 3-го тура группового этапа в квартете I.

В Фоксборо сборная Франции разгромила команду Норвегии со счетом 4:1. Голы в составе победителей забили полузащитники Усман Дембеле (7-я, 20-я и 32-я минута) и Дезире Дуэ (90+4). У норвежцев единственный мяч на счету полузащитника Тело Осгора (21-я минута).

В параллельной встрече, проходившей в Торонто, сборная Сенегала обыграла с крупным счетом 5:0 команду Ирака. Голами в составе сенегальской сборной отметились полузащитники Хабиб Диарра (4-я минута), Исмаила Сарр (56-я), Пап Гуйе (59-я и 71-я) и нападающий Илиман Ндиай (82-я).

Отметим, что с 13-й минуты Ирак играл вдесятером после удаления защитника Ребина Сулака.

По итогам группового этапа первой в квартете I финишировала Франция (9 очков). На втором месте расположилась Норвегия (6 очков), на третьем – Сенегал (3 очка), на четвертом – Ирак (0 очков).

Таким образом, в 1/16 финала вышли сборные Франции и Норвегии. Сенегал сохраняет шансы на выход в плей-офф, его судьба станет известна после завершения матчей в группах H, J, K и L.

Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят сборные, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 8 лучших команд, финишировавших третьими.