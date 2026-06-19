Креативные индустрии Ставрополья собрали в одном музее

В Ставропольском крае заработал музей локальных брендов, в котором можно познакомиться с широким спектром продукции, производимой предприятиями региона.

В Ставропольском крае открылся музей брендовых товаров, производимых в крае: это продукция ведущих предприятий, работающих в пищевой, текстильной, технологической и других отраслях, большинство из которых представляет креативные индустрии, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На Ставрополье активно развивают креативную экономику, которая сегодня является стратегическим приоритетом для России. Открытие музея стало одним из инструментов поддержки этого направления"

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Музей создан неслучайно: по итогам 2025 года доля креативных индустрий в валовом региональном продукте края превысила 4,5%, и новый объект призван привлекать инвестиции в создание интеллектуальных продуктов с высокой добавленной стоимостью, передает портал "Это Кавказ".

Еще одним стимулом для поддержки предпринимателей стал региональный маркетплейс "Сделано на Ставрополье", который тоже представлен в музее – он продвигает продукцию местных производителей и является своеобразной "витриной" местной продукции, которую уже оценили далеко за пределами края, говорится в сообщении.