На Кавказе открывается все больше медицинских предприятий

Четыре региона СКФО показали значительный прирост медицинских компаний, а Ставропольский край вошел в топ-10 таких малых и средних предприятий по всей России.

В Ингушетии, Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии в последнее время появляется все больше малых и средних предприятий (МСП), специализирующихся на выпуске медицинской продукции, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Лидирует в этом Ингушетия – здесь рост медицинских компаний составил 32%, за ней с показателем 28% следует Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария прибавили по 27% таких производств, а Ставропольский край даже вошел в топ-10 по наибольшему количеству медицинских МСП в России, передает портал "Это Кавказ".

"За три года количество таких компаний увеличилось более чем на 40%, а за пять лет - почти на 80%. Это позволяет в максимально короткие сроки выводить на рынок востребованную продукцию, спрос на которую значительно вырос после ухода иностранных вендоров"

- генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич

Уже с начала текущего 2026 года малый и средний бизнес в сфере медицины привлек более 2,2 млрд рублей господдержки - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 42%, добавили в Корпорации.