В Грузии активен всего 21% бизнеса

Почти 80% бизнеса в Грузии по факту не ведет никакой деятельности, показала новая статистика по зарегистрированным ИП и предприятиям "Сакстата".

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" опубликовала итоги перерегистрации бизнеса в этом году, показавшей, что только 21% из прошедших регистрационные процедуры бизнес-субъектов действительно работает.

В "Сакстате" пояснили, что в реестр бизнес-субъектов находятся порядка 1,3 млн предприятий (как ООО, так и АО) и индивидуальных предпринимателей, но активность среди них проявляют лишь 275,8 тыс.

Больше всего не работающих предприятий и ИП в сферах лесхоза, рыбной ловли, водопроводной инфраструктуры, страхования и финансов. Наименьшая доля не демонстрирующих активности субъектов – в IT, операциях с недвижимостью и администрировании.

Представители "Сакстата" уточнили, что из 1,3 млн бизнес-субъектов большая часть, а именно 60,5% – это индивидуальные предприниматели (786,5 тыс). Таким образом, каждый пятый гражданин Грузии имеет статус ИП, что объясняется простотой регистрации, для которой нужно лишь написать заявление.