Вестник Кавказа

Доход Грузии от туризма достиг рекордных значений

Грузия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия получила рекордные доходы от туризма за прошлый год.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна за прошлый год заработала рекордные суммы от туризма. По словам премьера, туризм принес казне страны $4,7 млрд за минувший год. 

Как отметил Кобахидзе, страну посетили почти 8 млн человек. Рост числа путешественников составил 8,4%. Кроме того, аэропорты Грузии приняли свыше 1,6 млн пассажиров за год. 

По словам Ираклия Кобахидзе, туристический сектор Грузии пополнили 20 новых отелей. Сейчас в стране работают почти 2,7 тыс мест размещения.

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