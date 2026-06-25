США и Иран не создавали горячую линию по Ормузскому проливу – КСИР

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергли публикации о якобы запуске горячей линии с Вашингтоном по вопросам судоходства в Ормузском проливе.

Информация о якобы создании американо-иранской горячей линии по судоходству в Ормузском проливе не соответствует действительности, опровержение распространил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Заявления американских чиновников о создании прямой линии связи с Ираном по вопросу Ормузского пролива являются вымыслом"

– КСИР

В своем заявлении корпус также подчеркнул, что Ормузский пролив принадлежит Ирану, так что Америка не может иметь к нему никакого отношения.

Более того, заверили в КСИР, такая линия связи с США не будет организована никогда.