Вестник Кавказа

Темрезов: повышенный спрос приводит к перебоям с топливом в КЧР

Бензовоз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Локальные перебои с наличием топлива на автозаправочных станциях в Карачаево-Черкесии наблюдаются у некоторых операторов на фоне повышенного спроса, рассказал глава региона.

В Карачаево-Черкесии ежедневно проводится мониторинг цен на топливо и его наличия, к перебоям приводит повышенный спрос, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Сетевые компании ежедневно работают над пополнением запасов топлива. Вместе с тем, отмечается повышенный спрос на нефтепродукты, что в отдельных случаях приводит к локальным перебоям у независимых операторов"

– Рашид Темрезов

В четверг было проведено совещание по вопросам обеспечения республики топливом. Темрезов дал поручение правительству КЧР мониторить ситуацию с наличием топлива на АЗС и ценами на него.

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