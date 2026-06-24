Темрезов: повышенный спрос приводит к перебоям с топливом в КЧР

Локальные перебои с наличием топлива на автозаправочных станциях в Карачаево-Черкесии наблюдаются у некоторых операторов на фоне повышенного спроса, рассказал глава региона.
В Карачаево-Черкесии ежедневно проводится мониторинг цен на топливо и его наличия, к перебоям приводит повышенный спрос, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
"Сетевые компании ежедневно работают над пополнением запасов топлива. Вместе с тем, отмечается повышенный спрос на нефтепродукты, что в отдельных случаях приводит к локальным перебоям у независимых операторов"
– Рашид Темрезов
В четверг было проведено совещание по вопросам обеспечения республики топливом. Темрезов дал поручение правительству КЧР мониторить ситуацию с наличием топлива на АЗС и ценами на него.