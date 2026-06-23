На Северном Кавказе стало на 38% больше электрозаправок

Заправок для электромобилей стало больше на Северном Кавказе. К настоящему времени в СКФО работают 377 таких заправок.

В республиках Северного Кавказа возросло количество электрозаправок почти на 38%, следует из данных платформы для электромобилистов и бизнеса 2Charges.

На июнь 2026 года в СКФО действуют 377 электрозаправок, что превышает прошлогодние данные на 37,6%.

В Карачаево-Черкесии за год заправок для электрокаров стало вдвое больше – теперь их 20. В Дагестане в июне 2025 года было 67 ЭЗС, в июне этого года – 120. На Ставрополье число заправок за год увеличилось на 10 – до 113. Около 40 электрозаправок работают в Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии. Еще 7 заправок установлены в Ингушетии, пишет РБК Кавказ.

В СКФО с начала года было куплено 70 новых и около 190 подержанных электромобилей.