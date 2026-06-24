Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили с Днем ВС Азербайджана

Сегодня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил. Президент республики и первый вице-президент поделились поздравлениями в адрес Азербайджанской армии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики, который отмечается 26 июня, поделился видеороликом об Азербайджанской армии.

В публикации, размещенной в соцсетях азербайджанского лидера, говорится:

"Да здравствует Азербайджан! Да здравствуют Вооруженные силы Азербайджана! Слава могущественной Азербайджанской армии!"

Также поздравление разместила на своей официальной странице в соцсети первый вице-президент АР Мехрибан Алиева.

"Мы гордимся нашей Армией, подарившей нашему народу радость Победы! Да упокоит Аллах души наших шехидов, героически погибших за Родину! Пусть Всевышний бережет наш народ и родной Азербайджан!"

– Мехрибан Алиева