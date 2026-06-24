ЧМ-2026: Турция вырвала победу у США, Парагвай и Австралия сыграли вничью

В США в рамках чемпионата мира по футболу состоялись матчи Турция - США и Парагвай - Австралия. Турки на 8-ой добавленной минуте забили решающий победный гол, по встрече Парагвай - Австралия ни одного мяча забито не было.

Завершились встречи сборных Турции и США, а также Парагвая и Австралии в рамках 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии, ни одного гола забито не было. Матч прошёл на стадионе "Левайс" в Санта-Кларе, США.

Сборные Турции и США встретились на стадионе "Соу-Фай" (Инглвуд, США). Победу одержали турки со счетом 3:2. Мячи в этой игре забили американцы Остон Трасти (3 минута) и Себастьян Берхалтер (49), и турки Арда Гюлер (10), Оркун Кёкчю (31) и Каан Айхан (90+8).

Перед заключительным туром сборная США с шестью очками возглавляет группу и уже гарантирует себе выход в плей-офф. На втором место находится Австралия, 4 очка, на третьем – сборная Парагвая, также 4 очка. Турция расположилась на последнем месте, заработав 3 очка.