Три сборные вышли в плей-офф ЧМ-2026 из группы F

Матчами Япония – Швеция и Тунис – Нидерланды завершился групповой этап ЧМ-2026 в квартете F. Участие в плей-офф гарантировали себе три сборные – Нидерланды, Япония и Швеция.

На чемпионате мира по футболу только что завершились матчи 3-го тура группового этапа в квартете F.

В Арлингтоне встречались сборные Японии и Швеции. Команды сыграли вничью 1:1. На гол японского полузащитника Дайдзена Маэды на 56-й минуте шведы ответили точным ударом хавбека Энтони Эланги на 62-й минуте.

Сборная Нидерландов в Канзас-Сити переиграла со счетом 3:1 команду Туниса. На 3-й минуте нидерландцы вышли вперед после автогола тунисского полузащитника Элье Схири. На 7-й минуте нападающий Брайан Бробби удвоил преимущество Нидерландов. На 54-й минуте нападающий Туниса Хазем Мастури сократил отставание в счете, однако на 62-й минуте защитник Жан-Поль ван Хекке забил третий мяч в ворота сборной Туниса, установив окончательный результат – 3:1 в пользу Нидерландов.

По итогам группового этапа первое место в квартете F заняли с 7 очками Нидерланды. Второй финишировала Япония, в активе которой 5 очков. Швеция с 4 очками заняла третье место, Тунис с нулем очков расположился на четвертой строчке.

Таким образом, в 1/16 финала вышли Нидерланды, Япония и Швеция. Тунис покидает турнир.

Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят сборные, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 8 лучших команд, финишировавших третьими.