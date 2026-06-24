ЧМ-2026: Эквадор и Кот-д'Ивуар вышли в плей-офф

В 1/16 финала ЧМ-2026 из группы Е вышли сразу три сборные. Вслед за сборной Германии путевку в плей-офф себе обеспечили Кот-д'Ивуар и Эквадор.

На чемпионате мира по футболу прошли матчи 3-го тура группового этапа в квартете E. В Ист-Ратерфорде играли Эквадор и Германия, а в Филадельфии – Кюрасао и Кот-д'Ивуар.

Сборная Эквадора со счетом 2:1 обыграла команду Германии. На гол полузащитника Лероя Сане, забитый на 2-й минуте, эквадорцы ответили точными ударами полузащитников Нильсона Ангуло (9-я) и Гонсало Платы (77-я).

В параллельной встрече сборная Кот-д'Ивуара была сильнее команды Кюрасао со счетом 2:0. Оба мяча на свой счет записал полузащитник Николя Пепе (7-я и 64-я минуты).

Таким образом, с первого места из группы Е в 1/16 финала вышла Германия, набравшая 6 очков. В плей-офф также пробились Кот-д'Ивуар (6 очков), уступивший Германии первое место лишь по дополнительным показателям, и Эквадор, в активе которого 4 очка. Команда Кюрасао покидает турнир.

Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят сборные, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 8 лучших команд, финишировавших третьими.