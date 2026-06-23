ЮАР впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

На ЧМ-2026 матчами Чехия – Мексика и ЮАР – Южная Корея завершился первый игровой день 3-го тура группового этапа. Вместе с мексиканцами в плей-офф мирового первенства впервые в истории пробилась команда ЮАР.

На чемпионате мира по футболу только что закончились матчи 3-го тура группового этапа в квартете A. В Мехико встречались Чехия и Мексика, а в Гуадалупе – ЮАР и Южная Корея.

Сборная Мексики переиграла команду Чехии благодаря точным ударам защитника Матео Чавеса (55-я минута), нападающего Хулиана Киньонеса (61-я) и полузащитника Альваро Фидальго (90+4).

В параллельной встрече команда ЮАР оказалась сильнее Южной Кореи со счетом 1:0. Единственный мяч на 63-й минуте записал на свой счет полузащитник Тапело Масеко.

Таким образом, сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Ранее путевку в плей-офф из этой группы обеспечила себе команда Мексики. Южная Корея еще сохраняет шансы на продолжение борьбы, однако теперь зависит от результатов матчей в других группах. Чехия покидает турнир.

Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят сборные, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 8 лучших команд, финишировавших третьими.