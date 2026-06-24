Лейла Алиева провела встречу с главой Апостольской библиотеки и Апостольского архива Ватикана

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела встречу с главой Апостольской Ватиканской апостольской библиотеки и Апостольского архива. В ходе обсуждения затрагивалось текущее сотрудничество, а также перспективы дальнейшего взаимодействия между Баку и Ватиканом.

В Азербайджане прошла встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и делегации, возглавляемой руководителем Ватиканской апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископом монсеньором Джованни Чезаре Пагацци.

Стороны поговорили о текущем сотрудничестве между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, а также о перспективах дальнейшего взаимодействия.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканской апостольской библиотекой и Апостольским архивом, проекты и инициативы, предусмотренные к реализации в будущем, а также осуществление совместных проектов в области цифрового сохранения фондов в архиве Ватикана, передает АзерТАдж.

Джованни Чезаре Пагацци отметил, что за прошедшие годы между Азербайджаном и Ватиканом, а также с Фондом Гейдара Алиева наладилось широкое сотрудничество. Он также поведал, что во во время поездки в Азербайджан была проведена серия встреч в различных структурах и в ходе обсуждений в центре внимания находились вопросы выявления, анализа, перевода и оцифровки хранящихся в коллекциях Ватикана редких рукописей, связанных с республикой Южного Кавказа.

Было подчеркнуто, что в рамках сотрудничества Фонда Гейдара Алиева с Ватиканской апостольской библиотекой и Апостольским архивом были реставрированы и оцифрованы значимые рукописи, связанные с историческим и культурным наследием Азербайджана, а также наследием тюркоязычных народов.

Кроме того, сообщалось, что в 2026 году планируется проведение исследований в Ватикане делегацией азербайджанских ученых. Исследования охватят материалы по истории Южного Кавказа и Азербайджана, а также по дипломатическим связям правителей Аггоюнлу и Сефевидов с папами Римскими.

Были также обсуждены возможности обучения в будущем азербайджанских студентов в Ватикане в области библиотечного и архивного дела.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева и руководитель Ватиканской апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископ монсеньор также ознакомились с выставками в Центре Гейдара Алиева.