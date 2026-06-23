Движение между 8 населенными пунктами восстановили в Дагестане

На автодороге в Чародинском районе обеспечили проезд транспорта по временной схеме. Ранее движение там было прервано из-за размыва дорожного полотна.
В Чародинском районе Дагестана восстановили движение между 8 населенными пунктами. Об этом информирует "Дагестанавтодор".
"В Чародинском районе на 27 км автодороги "Цуриб - Арчиб" обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с населенными пунктами – Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль восстановлено"
– "Дагестанавтодор"
Во вторник в Чародинском районе значительно поднялся уровень в реке, что привело к размыву дорожного полотна. В результате случившегося транспортное сообщение между 8 селами было нарушено.