Вестник Кавказа

Движение между 8 населенными пунктами восстановили в Дагестане

Движение между 8 населенными пунктами восстановили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На автодороге в Чародинском районе обеспечили проезд транспорта по временной схеме. Ранее движение там было прервано из-за размыва дорожного полотна.

В Чародинском районе Дагестана восстановили движение между 8 населенными пунктами. Об этом информирует "Дагестанавтодор".

"В Чародинском районе на 27 км автодороги "Цуриб - Арчиб" обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с населенными пунктами – Шалиб, Алчуниб, Арчиб, Кесериб, Хилих, Хитаб, Калиб и Кубатль восстановлено"

– "Дагестанавтодор"

Во вторник в Чародинском районе значительно поднялся уровень в реке, что привело к размыву дорожного полотна. В результате случившегося транспортное сообщение между 8 селами было нарушено.

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