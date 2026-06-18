Хикмет Гаджиев встретился с советником Макрона в Баку

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с дипломатическим советником президента Франции Бертраном Бухвальтером.

Встреча помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и дипломатического советника президента Франции по континентальной Европе Бертрана Бухвальтера состоялась сегодня.

Соответствующее сообщение Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети.

По словам помощника президента Азербайджана, вместе с французским коллегой они рассмотрели ряд вопросов в продолжение состоявшегося в мае телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В частности, на встрече обсуждалось нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений Баку и Парижа.

"Также провели обмен мнениями по региональным процессам и вопросам, представляющим взаимный интерес"

– Хикмет Гаджиев

Стоит отметить, что беседа состоялась в Баку, куда Бертран Бухвальтер прибыл с визитом.