Вестник Кавказа

Хикмет Гаджиев встретился с советником Макрона в Баку

Хикмет Гаджиев встретился с советником Макрона в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с дипломатическим советником президента Франции Бертраном Бухвальтером.

Встреча помощника президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и дипломатического советника президента Франции по континентальной Европе Бертрана Бухвальтера состоялась сегодня.

Соответствующее сообщение Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети.

По словам помощника президента Азербайджана, вместе с французским коллегой они рассмотрели ряд вопросов в продолжение состоявшегося в мае телефонного разговора между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В частности, на встрече обсуждалось нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений Баку и Парижа.

"Также провели обмен мнениями по региональным процессам и вопросам, представляющим взаимный интерес"

– Хикмет Гаджиев

Стоит отметить, что беседа состоялась в Баку, куда Бертран Бухвальтер прибыл с визитом.

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